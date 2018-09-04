Суд призначив перше засідання у "справі Авакова"

Червонозаводський районний суд Харкова розпочне розгляд справи за обвинуваченням підприємця Володимира Литвина, підозрюваного у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, 11 вересня о 13:40.

Про йдеться у розкладі засідань на сайті суду.

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Обвинувачення розглядатиме колегія з трьох суддів. Як повідомляє "Українська Правда", захисник Володимира Литвина, який є обвинуваченим у цій справі, відмовився від коментарів.



Знімок екрану з сайту суду

Нагадаємо, на початку квітня НАБУ та САП завершили розслідування у так званій "справі рюкзаків". Однак 30 серпня стало відомо, що у Спеціалізованій Антикорупційній Прокуратурі закрили провадження стосовно сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря. Тепер у резонансній справі фігурує лише підприємець, який пошив неякісні рюкзаки.