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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Суд продовжив арешт російських футболістів-розбіяк Кокоріна і Мамаєва до 8 лютого

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      Суд продовжив арешт Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву
      Суд продовжив арешт Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву

      У вівторок, 18 грудня, московський міський суд розглянув скарги на продовження термінів арешту нападнику "Зеніту" Олександру Кокоріну і півзахиснику "Краснодара" Павлу Мамаєву на два місяці – до 8 лютого 2019 року – і прийняв рішення відхилити апеляцію.

      Також під вартою залишаться брат Кокоріна Кирило і дитячий футбольний тренер Олександр Протасовицький.

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      Нагадаємо, що Кокоріни, Мамаєв і Протасовицький були затримані в СІЗО до 8 грудня у справі про побиття федеральних чиновників Дениса Пака і Сергія Гайсіна, а також водія телеведучої Ольги Ушакової. Згодом їхній арешт продовжили до 8 лютого 2019 року.

      Також 5 грудня Тверський районний суд Москви розглянув клопотання слідства про продовження терміну арешту футболістам до 8 лютого і прийняв рішення його задовольнити. Захист футболістів подав апеляції на це рішення суду.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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