Суд продовжив арешт російських футболістів-розбіяк Кокоріна і Мамаєва до 8 лютого
У вівторок, 18 грудня, московський міський суд розглянув скарги на продовження термінів арешту нападнику "Зеніту" Олександру Кокоріну і півзахиснику "Краснодара" Павлу Мамаєву на два місяці – до 8 лютого 2019 року – і прийняв рішення відхилити апеляцію.
Також під вартою залишаться брат Кокоріна Кирило і дитячий футбольний тренер Олександр Протасовицький.
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Нагадаємо, що Кокоріни, Мамаєв і Протасовицький були затримані в СІЗО до 8 грудня у справі про побиття федеральних чиновників Дениса Пака і Сергія Гайсіна, а також водія телеведучої Ольги Ушакової. Згодом їхній арешт продовжили до 8 лютого 2019 року.
Також 5 грудня Тверський районний суд Москви розглянув клопотання слідства про продовження терміну арешту футболістам до 8 лютого і прийняв рішення його задовольнити. Захист футболістів подав апеляції на це рішення суду.
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