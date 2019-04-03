Суд проти "Газпрому": "Нафтогаз" виплатить адвокатам 14 мільйонів євро

НАК "Нафтогаз України", який напередодні уклав договір на надання юридичних послуг в суді проти російського ВАТ "Газпромом", повинен заплатити норвезьким адвокатам 14 мільйонів євро.

Про стало відомо за даними тендера в Prozorro, передає сайт "Дзеркало тижня".

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До того ж, у вартість послуги, окрім витрат на залучення свідків у судовому процесі, входить і гонорар адвокатам.

Протистояння між "Нафтогазом" і "Газпромом"

• В кінці січня в Стокгольмі почалося перше засідання нового арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського монополіста "Газпром".



• 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги"Нафтогазу" про компенсацію на суму 4,63 мільярди доларів за недопостачання "Газпромом" обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі російський газовий монополіст повинен сплатити $ 2,56 мільярди доларів на користь "Нафтогазу".