11:06
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Суд проти "Газпрому": "Нафтогаз" виплатить адвокатам 14 мільйонів євро

      539 Читать новость на русском
      "Нафтогаз" виплатить адвокатам 14 мільйонів євро
      "Нафтогаз" виплатить адвокатам 14 мільйонів євро / Фото з відкритих джерел

      НАК "Нафтогаз України", який напередодні уклав договір на надання юридичних послуг в суді проти російського ВАТ "Газпромом", повинен заплатити норвезьким адвокатам 14 мільйонів євро.

      Про стало відомо за даними тендера в Prozorro, передає сайт "Дзеркало тижня".

      Читайте також: Зменшити ціну на газ можна вже зараз, – голова "Нафтогазу" Коболєв

      До того ж, у вартість послуги, окрім витрат на залучення свідків у судовому процесі, входить і гонорар адвокатам.

      Протистояння між "Нафтогазом" і "Газпромом"

      • В кінці січня в Стокгольмі почалося перше засідання нового арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського монополіста "Газпром".

      • 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги"Нафтогазу" про компенсацію на суму  4,63 мільярди доларів за недопостачання "Газпромом" обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі російський газовий монополіст повинен сплатити $ 2,56 мільярди доларів на користь "Нафтогазу".

      blog_ava
      Путін може піти в наступ ще до другого туру: військовий назвав причину
      сьогодні
      14499
      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Судді Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      сьогодні , 11:01 Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      Євгенія Мазур 34
      У этих выборов есть большой плюс
      сьогодні , 08:40 У этих выборов есть большой плюс
      Ян Валетов 1119
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 4752
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 16582
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      2 квітня , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      1359
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук