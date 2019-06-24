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      Суд розблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби

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      Апеляційний суд поновив конкурс на пост очільника ДМС
      Апеляційний суд поновив конкурс на пост очільника ДМС / novadoba.com.ua

      Конкурс на посаду голови Державної митної служби буде відновлено. Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд.

      Підставою відповідної ухвали стало те, що позивачі так і не змогли довести причин для призупинення конкурсу, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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      "Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок – Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури", – йдеться у повідомлені Мінфіну.

      До заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати:

      • Євген Гармаш – проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів;
      • Максим Нефьодов – перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України та керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки";
      • Андрій Саварець – експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

      За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого рекомендуватиме Уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

      Що відомо про поділ Державної фіскальної служби? Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби було ухвалене Кабміном ще 18 грудня 2018 року, 6 березня
      2019 року було затверджено відповідне положення. Таким чином, ДФС було розділено на дві окремі структури.

      Вже через два тижні, 20 березня 2019 року, Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Державну податкову службу очолив юрист Сергій Верланов терміном на 5 років з моменту початку виконання обов'язків. Втім, конкурс на пост очільника Держмитної служби було призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Державна митна служба Апеляційний суд Києва Міністерство фінансів України Державна податкова служба
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