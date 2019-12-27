Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців: один з них засвітився з триколором

Київський апеляційний суд розпочав слухати справу ексберкутівців о 13:00, але станом на 19:00 рішення досі не винесли. Самих підозрюваних у зал не доставили.

Про яку справу йдеться

Суд розглядає апеляційні скарги у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу "Беркут". Скарги подали обвинувачені у відповідь на постанову Святошинського районного суду Києва. Він обрав ексберкутівцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від 19 грудня 2019 року. Їх звинувачують у розстрілі мітингувальників на Майдані.

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Вироком не задоволені ексберкутівці Олег Янишевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко. Вони на засідання не прийшли, але беруть участь у режимі відеоконференції з різних регіонів України.



Ексберкутівці Олег Янишевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко

Як відбувається розгляд справи

Засідання розпочалося із запізненням на годину. Головуюча суддя у колегії суддів, які розглядають скаргу, Маргарита Васильєва оголосила постанову генерального прокурора Руслана Рябошапки про зміну групи прокурорів.

Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, це рішення викликало занепокоєння у залі. Однак, що несе за собою таке рішення – не відомо.



Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців / Фото: "Цензор.НЕТ" (Олег Богачук)

Про скандал на засіданні

Під час відеоконференції ексберкутівець Аброськін сидів з нашивкою на плечі у кольорах російського прапора. Його адвокати переконують, що це просто куртка BMW.



Аброськін з нашивкою російського прапора

Дивіться відео: як відбувається засідання суду над ексберкутівцями