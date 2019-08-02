Суд розгляне скаргу кандидата в депутати про перерахунок голосів на 33 дільницях у Чернігові

Боротьба за результат волевиявлення у 210 виборчому окрузі триває. Київський апеляційний адмінсуд розглядає скаргу кандидата в народні депутати Сергія Коровченка на рішення Чернігівського окружного адмінсуду щодо перерахунку голосів на 33 дільницях округу. За результатами там політик набрав найбільше голосів виборців.

З вимогою анулювати підсумки голосування на кількох дільницях до суду звернувся самовисуванець Борис Приходько, який посів другий результат.

"Ми вважаємо що рішення 1 інстанції необгрунтованим, незясованим і прийнятим не з повним обгрунтуванням обставин. Це все робиться навмисно, аби не визнати перемогу Коровченка", – сказав адвокат кандидата в нардепи Сергія Коровченка Віктор Сурнік.

Сергій Коровченко вважає, що його опонент зайняв друге місце на окрузі незаконно. Каже, спостерігачі навіть зафіксували ряд порушень на відеокамеру.

Якщо я та інші кандидати працювали на окрузі протягом 5 років, кожен з них щось зробив корисне для округу. То цю людину ніхто не бачив і не чув, вона з’явилась за 1,5 місяця і, використовуючи незаконну скупку голосів, посіла 2 місце. Пан Приходько до дня голосування видавав гроші, а разом з ними і талончик,

– розповідає Коровченко.

Розгляд справи Київським апеляційним судом щодо перерахунку голосів на 210 виборчому окрузі триває.