Суд щодо арешту майна Ющенка: адвокат назвав абсурдом звинувачення у змові з Януковичем

ГПУ просить суд заарештувати майно, яке є в реєстрах колишнього президента України Віктора Ющенка, звинувачуючи його у змові з Віктором Януковичем щодо передачі з державної власності "Межигір'я". 5 липня відбулося судове засідання з цього питання.

Слідчий клопоче про арешт тієї нерухомості, власником якої Ющенко зазначений у реєстрах, про це сказав керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

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На думку слідства, Ющенко був у змові з Януковичем та перевів "Межигір’я" з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. А саме – під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Януковичем.

Адвокат Ющенка Віталій Наум заявив, що умисність дій по передачі Януковичу Межигір'я не доведена та відсутня. За його словами, Ющенко може бути причетний лише до передачі Межигір'я з володіння ДУС до Кабміну, про подальшу схему передачі до "Надра України" та далі у приватне володіння – він не знав. Адвокат наголосив, що змову Ющенка та Януковича називає нісенітницею та абсурдом. Також він додав, що з подробицями позову ГПУ не ознайомлений, і яке саме майно мають арештувати – не знає. Адвокат підкреслив, що Ющенка не викликали на допити протягом місяця, і про суд вони взагалі не знали.



Судове засідання щодо арешту майна Ющенка



Суддя оголосив перерву до 9 липня

Як зазначилося на судовому засідання, особа, яка звернулася до суду, не уповноважена та не внесена до ЄРДР. ГПУ клопотала про проведення слухання без виклику сторони захисту. Відповідно, Ющенко був не повідомлений і з матеріалами не ознайомлений.

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Адвокат Ющенка Віталій Наум попросив надати можливість ознайомитися з матеріалами та перенести слухання. Сторона ГПУ просила відмовити.

Суддя В'ячеслав Підпалий задовольнив клопотання та оголосив перерву до 9 липня.

Як Ющенко може бути причетним до справи "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", що під Києвом, була у держвласності до 2007 року. Потім її передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.



Третьому українському президенту Віктору Ющенку оголосили підозру, мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.



Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про конкурс на управителя для "Межигір'я".