Суд Швейцарії зобов’язав Росію виплатити українським фірмам 82 мільйони доларів

Федеральний суд Швейцарії зобов’язав Росію виплатити 82,1 мільйона доларів компенсації українським компаніям, які втратили майно після анексії Криму у 2014 році.

У двох рішеннях суд відхилив апеляцію Росії, яка була винесена у Женеві минулого року. На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Про це повідомляє Swiss Info.

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Про що йшлося в апеляції?

У квітні 2019 року Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Росія також називала непридатним аргумент, який висунули українські фірми – про те, що компанії повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією та Україною 1998 року.

За відшкодуванням збитків у 2015 році до Постійної палати третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній. Серед них "Укрнафта", що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.

​Яким українським компаніям Росія зобов'язана виплатити компенсацію