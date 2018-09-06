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Суд скасував арешт на майно Авакова

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Олександр Аваков
Олександр Аваков / Зік

Солом'янський районний суд Києва у своїй ухвалі скасував арешт на три машиномісця, дві квартири та акції у власності сина міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в опублікованій ухвалі суду від 23 серпня.

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Згідно з текстом ухвали, слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Зелінська М. задовольнила клопотання адвоката Тарасова Андрія Георгійовича, який діє в інтересах Авакова-молодшого та скасувала арешт на його майно. 

Ухвала оскарженню не підлягає.

Арешт на вказане майно був накладений судом 6 травня в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків".

Скасування арешту на майно викликане закриттям справи відносно сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря.

У чому полягає справа "рюкзаків Авакова"?У лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України уклало договори з ТОВ "Дніпровенд" про закупівлю 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,49 мільйона гривень. Після закупівлі виявилося, що рюкзаки були придбані за завищеними цінами через підприємства, які підконтрольні Арсену Авакову, і, до того ж, не відповідають заявленій якості. Олександра Авакова обвинувачували у тому, що він знав про цю ситуацію і заволодів майном шляхом зловживання службовим становищем. Однак 12 липня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу стосовно Авакова-молодшого та колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря.

Теги: Новини України Новини політики Затримання сина Авакова арешт
Джерело: 24 Канал
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