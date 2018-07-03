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Суд скасував скандальну дискваліфікацію українського шашкіста проросійською федерацією

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Юрій Анікєєв
Юрій Анікєєв

Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії Міжнародної федерації шашок (IDF) до українського спортсмена Юрія Анікєєва вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.

Нагадаємо, правління Міжнародної федерації шашок (IDF), яке підконтрольне Росії (головний офіс – у Санкт-Петербурзі, а шість з восьми членів, включно з головою правління – росіяни), дискваліфікувало українського чемпіона світу та Європи з шашок Юрія Анікєєва на три роки. Офіційна причина – через "порушення етичного кодексу". При цьому IDF дискваліфікувало українця вдруге. 

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За словами самого Анікєєва, ця дискваліфікація носила політичних характер, що він і намагався довести у суді.

"Закидали політичні речі: чому я там у вишиванці з’являюся. Тобто вони показали, що відношення до мене у них не як до дружньої людини", – розповідав Юрій Анікєєв. 

У понеділок, 2 липня 2018 року, Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019 го повністю анульована, повідомляє УНІАН

Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєва 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе всі витрати за хід судового процесу в CAS.

Як зазначається в рішенні CAS, вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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