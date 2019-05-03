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      Суд у Гаазі розгляне позов України проти Росії про сприяння тероризму та дискримінації

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      Міжнародний суд ООН розгляне слухання України проти Росії
      Міжнародний суд ООН розгляне слухання України проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Міжнародний суд в Гаазі у період з 3 по 7 червня проведе публічні слухання щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації.

      У повідомленні опублікованому на офіційному сайті суду зазначається, що слухання будуть присвячені попереднім запереченням, які висунула Росією після ознайомлення з позовом.

      Читайте також: У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі, – правозахисники

      Засідання транслюватимуть у прямому ефірі.

      Україна позивається проти Росії щодо порушення Москвою двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

      Про який позов йде мова?

      16 січня 2017 року Україна ініціювала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

      У документі наводяться факти репресій проти українських та кримськотатарських активістів в окупованому Криму.

      19 квітня 2017 року суд частково задовольнив позов України про застосування тимчасових запобіжних заходів щодо Росії.

      Суд закликав Росію утриматися від обмеження прав кримських татар у збереженні своїх інституцій, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти – троє. Також одноголосно було прийнято рішення, яке зобов'язало Росію гарантувати доступність освіти українською мовою.

      Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

      12 червня 2018 року Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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