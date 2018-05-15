Суд у справі бразильця Лусваргі перенесли майже на місяць

Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині переніс судове засідання у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, яке було заплановане на 15 травня.

Суд у цій справі перенесли на 12 червня, інформує "Радіо Свобода".

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Причининою такого рішення стала неявка адвоката Лусваргі Валентина Рибіна.

Свою неявку він пояснив суду тим, що дата цього судового засідання збіглася з іншим судовим засіданням, яке вимагало його присутності.

На засіданні 15 травня суд мав розпочати розгляд справи по суті.

Нагадаємо, 4 травня представники праворадикальних організацій біля посольства Бразилії у Києві затримали Рафаеля Лусваргі, який раніше воював на боці проросійських найманців так званої "ДНР", і був навіть за це засуджений. Чоловіка привели до будівлі СБУ та вимагали від представників безпекового відомства вжити заходи.



7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати бразильця на 60 діб без можливості внесення застави. Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.