Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення

У середу, 27 грудня, Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення у справі бізнесмена Артема Кіма, який є нареченим співачки Даші Астаф’євої. Так, Кіму подовжено домашній арешт до 26 січня 2018 року.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що справа Кіма розслідується більше 4 років. У серпні 2017 року детективи НАБУ разом із САП затримали Артема Кіма. Сьогодні ж під час судового засідання у справі бізнесмена Дашу Астаф’єву вигнали із зали через її висловлювання.

Так, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав у суді, щоб Кіма з-під домашнього арешту помістили у СІЗО, проте суд відмовив у цьому проханні.

Зауважимо, що Кіма могли також відпустити під заставу у 27 мільйонів гривень, проте поки суд ухвалював рішення, бізнесмен розповів журналістам, що у нього немає таких грошей, тож якби суд вирішив посадити його до СІЗО, він би сидів.

Читайте також: Молодшого брата Ріанни застрелили



Даша Астаф’єва та Артем Кім після засідання суду

У свою чергу Астаф’єва після судового засідання розповіла, що після того, як коханий влітку цього року освідчився їй, пара мала летіти до Чорногорії, щоб відсвяткувати заручини. Проте Кіма затримали просто в аеропорті "Бориспіль" і миттєво посадили під домашній арешт.

У вересні цього року Астаф’єва з Кімом планували відгуляти весілля, проте у цей час бізнесмен якраз перебував під домашнім арештом.

"Мене всі запитують, чому я заміж не виходжу і дітей не народжую? Я хочу, але не можу", – сказала співачка.

Вона додала, що протягом 5 місяців Кім жодного разу не виходив на вулицю – не порушував розпорядження суду. Астаф’єва зазначила, що за весь цей час її наречений схуд на 7 кілограмів через стрес. Співачка також зізналася, що зараз вона – єдина, хто заробляє гроші у родині.