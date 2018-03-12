Суд у справі відсторонення заступника Труханова перенесли

Апеляційний суд Києва переніс на 20 березня засідання з розгляду клопотання прокурорів про усунення з посади заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана.

Про це повідомляє LIGA.net.

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Як пояснив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, засідання перенесли з тієї причини, що до суду ще не надійшли матеріали справи. Солом'янський районний суд Києва 1 березня не усунув із посади заступника одеського міського голови Павла Вугельмана, якого підозрюють у привласненні майна.

27 лютого Солом'янський районний оголосив перерву у засіданні щодо відсторонення від посади мера Одеси Геннадія Труханова.

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Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора Департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 мільйонів гривень збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, удвічі більше.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Нагадаємо, у середу, 14 лютого, в аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники затримали заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана.