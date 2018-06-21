Суд у справі Януковича допитає особистого охоронця президента-втікача

Адвокати Віктора Януковича у справі про держзраду обіцяють 22 червня допитати у суді особистого охоронця президента-втікача Сергія Бернадського.

Про це в коментарі УНН повідомили представники адвокатської контори, яка займається захистом четвертого Президента України.

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Зазначається, що особистого охоронця Януковича Сергія Бернадського в Оболонському суді Києва допитають у якості свідка в режимі відеоконференції з території окупованого Криму.

Завтра планується допит Бернадського,

– підтвердили в адвокатській компанії.

Нагадаємо, 5 червня, Оболонський суд Києва у справі про державну зраду Януковича мав допитати колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Проте цього не сталось.

Тоді з Азаровим не узгодили дати, тож він не вийшов на скайп-зв'язок.



