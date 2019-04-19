Суд ухвалив ще одне рішення щодо націоналізації "Приватбанку" на користь Коломойського

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку.

Скасоване рішення визначало перелік пов’язаних з "Приватбанком" осіб, повідомили у прес-службі НБУ. У процесі націоналізації Нацбанк обміняв кошти пов'язаних з банком осіб на акції банку із подальшим їхнім продажем уряду України. Тепер перелік осіб, у яких забрали акції "Приватбанку", визнали недійсним.

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На що впливає нове рішення суду? Ухвалене рішення може призвести до того, що колишні власники "Притбанку" зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації,

– пояснив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Це рішення суду Національний банк також планує оскаржити в апеляції.

Напередодні Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін оскаржив це рішення. У суді пояснили своє рішення тим , що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".