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      Суд ухвалив ще одне рішення щодо націоналізації "Приватбанку" на користь Коломойського

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      Суд ухвалив ще одне рішення щодо націоналізації "Приватбанку" на користь Коломойського
      Суд ухвалив ще одне рішення щодо націоналізації "Приватбанку" на користь Коломойського / Фото з відкритих джерел

      Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку.

      Скасоване рішення визначало перелік пов’язаних з "Приватбанком" осіб, повідомили у прес-службі НБУ. У процесі націоналізації Нацбанк обміняв кошти пов'язаних з банком осіб на акції банку із подальшим їхнім продажем уряду України. Тепер перелік осіб, у яких забрали акції "Приватбанку", визнали недійсним.

      Читайте також: Термінове засідання РНБО через скасування націоналізації "Приватбанку": основні тези

      На що впливає нове рішення суду? Ухвалене рішення може призвести до того, що колишні власники "Притбанку" зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

      Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації,
      – пояснив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

      Це рішення суду Національний банк також планує оскаржити в апеляції.

      Напередодні Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін оскаржив це рішення. У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". 
      Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Гроші НБУ Судді
      Джерело: 24 канал
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