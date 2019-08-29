Суд ув'язнив горе-матір, яка заморила сина голодом, на 8 років: деталі

Сьогодні, 29 серпня, Голосіївський районний суд оголосив вирок 21-річній киянці, яка залишила двох дітей без нагляду на 9 днів. Владиславу Трохимчук, син якої помер від голоду на самоті, засудили до 8 років в'язниці.

Про це повідомляють на сторінці Прокуратури міста Києва у Facebook.

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У джерелі зазначається, що сьогодні, 29 серпня, у Голосіївському районному суді відбулося засідання, на якому вирішили подальшу долю матері, яка покинула двох дітей і протягом 9 днів розважалася з коханцем.

За час перебування на самоті 1-річний син Владислави Трохимчук помер від голоду. Суд засудив горе-матір до 8 років в'язниці. Із призначеного терміну позбавлення волі вирахують час, який жінка перебувала в СІЗО (від 6 грудня 2016 року, – 24 канал). Проте прокуратура наголошувала на довічному ув’язненні киянки за умисне вбивство малолітньої дитини, тому оскаржуватиме вирок місцевого суду.

Що відомо про Владиславу Трохимчук? У грудні 2016 року у центрі Києва молода матір залишила на 9 днів у квартирі двох маленьких дітей. Даниїл, якому було 1 рік та 11 місяців, помер з голоду 3 грудня. Його сестра Аня була зачинена в квартирі з мертвим братиком до 6-го грудня. Згодом у мережі з'явились шокуючі фото з місця події. Пізніше 2-річну дівчинку Ганну, якій дивом вдалося вижити, виписали з лікарні, і тимчасово передали прийомній родині. протягом двох років Владислава Трохимчук перебувала у СІЗО, очікуючи вирок від суду.