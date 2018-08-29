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Суд в Амстердамі заарештував активи "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"

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Активи "Газпрому" заарештували за позовом "Нафтогазу"
Активи "Газпрому" заарештували за позовом "Нафтогазу" / Фото з відкритих джерел

Окружний суд Амстердама рішенням від 30 травня 2018 заарештував акції оператора газопроводу "Блакитний потік", що належать російському монополісту ПАТ "Газпром", за позовом НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Наразі ПАТ "Газпром" заперечує в судах Швейцарії, Нідерландів і Великої Британії дії НАК "Нафтогаз України" щодо визнання та приведення у виконання арбітражного рішення від 28 лютого 2018 року, в тому числі забезпечувальні заходи,
– йдеться в звіті російської компанії.

Як зазначили у російській компанії, арешт також наклали на погашення заборгованості "Блакитного потоку" перед "Газпромом".

"Блакитний потік" – це проект морського газопроводу з Росії до Туреччини.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Газпром Судді Новини Росії Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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