Суд видав ордер на арешт відомого американського боксера

Відомий американський боксер, колишній володар титулів в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер опинився у центрі чергового скандалу.

Суд американського штату Флорида видав ордер на арешт екс-чемпіона світу через чергову неявку Бронера на судове слухання у справі про порушення ним правил дорожнього руху, повідомляє TMZ.

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Судовий процес проти Бронера почався ще в грудні 2017 року. Спортсмен обвинувачується у керуванні автомобілем без водійських прав, перевищенні швидкості й відсутності страховки. Після цього він вже прогулював судові слухання, через що був заарештований у липні 2018 року.

Також у кінці 2018 року в пресі з'явилася інформація, що ювелірна компанія пред'явила 29-річному американському боксеру позов в розмірі $ 1,15 млн за неоплачені рахунки на покупку прикрас.

19 січня Бронер не зумів відібрати у Менні Пак'яо титул чемпіона світу за версією WBA. Американець програв одноголосним рішення суддів.

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