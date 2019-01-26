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      Суд видав ордер на арешт відомого американського боксера

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      Суд видав ордер на арешт відомого американського боксера
      Суд видав ордер на арешт відомого американського боксера / Getty Images

      Відомий американський боксер, колишній володар титулів в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер опинився у центрі чергового скандалу.

      Суд американського штату Флорида видав ордер на арешт екс-чемпіона світу через чергову неявку Бронера на судове слухання у справі про порушення ним правил дорожнього руху, повідомляє TMZ.

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      Судовий процес проти Бронера почався ще в грудні 2017 року. Спортсмен обвинувачується у керуванні автомобілем без водійських прав, перевищенні швидкості й відсутності страховки. Після цього він вже прогулював судові слухання, через що був заарештований у липні 2018 року.

      Також у кінці 2018 року в пресі з'явилася інформація, що ювелірна компанія пред'явила 29-річному американському боксеру позов в розмірі $ 1,15 млн за неоплачені рахунки на покупку прикрас.

      19 січня Бронер не зумів відібрати у Менні Пак'яо титул чемпіона світу за версією WBA. Американець програв одноголосним рішення суддів.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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