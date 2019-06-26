Суд відхилив позов Парасюка до ЦВК з вимогою зареєструвати його кандидатом в депутати: що далі

Володимир Парасюк просив суд скасувати постанову ЦВК від 23 червня про відмову йому в реєстрації кандидатом у народні депутати. Та судді відмовилися задовольнити цей позов. Чому так відбулося та що робитиме далі – Парасюк розповів 24 каналу.

Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня відмовився задовольнити позов Володимира Парасюка з вимогою скасувати постанову ЦВК від 23 червня про відмову реєстрації його кандидатом у народні депутати України. Володимир Парасюк заявив, що має намір продовжити судову боротьбу.

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"Вже готую позов, сьогодні-завтра подам до суду. Можливо, завтра буде засідання, але можливо, з понеділка, адже попереду вихідні (День Конституції – 24 канал)", – розповів Парасюк. Мовиться про оскарження рішення апеляційного суду у касаційному суді (Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду України).

Я хотів би пояснити, у чому найбільша трагедія українського судочинства. Замість того, щоб розібратися по факту, чи правильне рішення прийняла ЦВК, суд взявся оцінювати мої документи. Зокрема, довіреність, якою я користуюся і яка є законною. Мовляв, дата у довіреності не там стоїть,

– так пояснив Володимир Парасюк ухвалу суду.

І додав: "Це маразм. Мій адвокат консультувався з фахівцями з цивільного права високого рівня, і вони були такої ж думки. Тож це просто якась політична маніпуляція чи розправа".

Таку ж думку Володимир Парасюк озвучував у прямому ефірі 24 каналу 24 червня, коли рішення апеляційного суду ще не було відоме. Що саме говорив нардеп – дивіться у сюжеті.

За словами нардепа, довіреність оформлена правильно, діє від 22 травня 2019 року і до 2020 року. Однак її не хотіли приймати у ЦВК. А так само і суд її не взяв до уваги.

Я буду писати скаргу на суддів, бо вони винесли неправомірне рішення. Вони не мали права оцінювати довіреність. Всю відповідальність за цей документ несу я і та людина, на кого видана довіреність,

– наголосив Парасюк.

Як і чому ЦВК не зареєструвала Парасюка?23 червня ЦВК не зареєструвала кандидата у депутати Володимира Парасюка через "невідповідність документів вимогам законодавства". При цьому заступник голови Комісії Євгеній Радченко розповів, що помилка з реєстрацією у Парасюка є типовою: "Заставу внесено не ним, а неналежною особою. Це єдина підстава для відмови й у нас таких відмов дуже багато".



24 червня Парасюк подав апеляцію і пояснив, чому, на його думку, ЦВК не зареєструвало його кандидатом у депутати: "Їм не сподобалась моя платіжка. Всі документи подав, отримав довідку, що вони їх отримали. Переконали, що з ними проблем ніяких немає. Я дотримувався усіх норм закону".



Зазначимо, що Парасюк хотів балотуватися в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони, що на Львівщині) як самовисуванець. У 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради.

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