Суд відмовився скасовувати приватизацію "Укртелекому" Ахметовим

Фонду держмайна не вдалося повернути "Укртелеком" у державну власність – Господарський суд Києва залишив компанію у власності бізнесмена Ріната Ахметова

Про це повідомляє Zn.ua.

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Фонд держмайна звернувся до Господарського суду Києва з позовом до компанії "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову. Суд відмовився задовільнити позов про розірвання договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій (92,79%) "Укртелеком" та стягнення понад 2 мільярдів гривень.

Згідно з цим, суд також відмовив у зустрічному позові "ЕСУ" до Фонду держмайна про визнання припиненим зобов'язання за договором неможливістю його виконанням.

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У 2011 році "Укртелеком" викупив єдиний учасник торгів - "ЕСУ", якою на той час володіла автрійська компанія EPIC. Через два роки "ЕСУ" придбала System Capital Management Ріната Ахметова. Ще у 2015 році "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у державних банків Ощадбанку і Укрексімбанку облігації компанії "ЕСУ" на 2 мільярди гривень, але виконати їх не зміг. Терміни сплати боргу закінчилися ще в середині березня минулого року.