13:43
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Суд відмовився скасовувати приватизацію "Укртелекому" Ахметовим

      76 Читать новость на русском
      "Укртелеком" залишається у приватній власності
      "Укртелеком" залишається у приватній власності / Фото з відкритих джерел

      Фонду держмайна не вдалося повернути "Укртелеком" у державну власність – Господарський суд Києва залишив компанію у власності бізнесмена Ріната Ахметова

      Про це повідомляє Zn.ua.

      Читайте також: "Укртелеком" може в два етапи підвищити тарифи

      Фонд держмайна звернувся до Господарського суду Києва з позовом до компанії "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову. Суд відмовився задовільнити позов про розірвання договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій (92,79%) "Укртелеком" та стягнення понад 2 мільярдів гривень. 

      Згідно з цим, суд також відмовив у зустрічному позові "ЕСУ" до Фонду держмайна про визнання припиненим зобов'язання за договором неможливістю його виконанням.

      Читайте також: Скільки приватизованих об'єктів було повернуто державі через порушення

      У 2011 році "Укртелеком" викупив єдиний учасник торгів - "ЕСУ", якою на той час володіла автрійська компанія EPIC. Через два роки "ЕСУ" придбала System Capital Management  Ріната Ахметова. Ще у 2015 році "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у державних банків Ощадбанку і Укрексімбанку облігації компанії "ЕСУ" на 2 мільярди гривень, але виконати їх не зміг. Терміни сплати боргу закінчилися ще в середині березня минулого року.

      Теги: Новини України Укртелеком Рінат Ахметов Фонд держмайна України Приватизація
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 558
      Фейковая победа
      сьогодні , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 175
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      6594
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сьогодні , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 180
      Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      сьогодні , 11:05 Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      429
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Фюле розповів про план виходу України з кризи
      25 січня 2014 , 11:36
      "В’язні Грушевського": Арештовано 11 активістів
       25 січня 2014 , 00:56 3
      Головні новини футболу 6 серпня: Супряга близький до переходу в Динамо, кияни готуються до Ліги чемпіонів
       7 серпня , 07:00
      Мілевський дебютував за європейський клуб
       16 вересня , 12:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук