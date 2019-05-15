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      Суд відмовився стягнути понад мільярд штрафу з компаній Коломойського

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      Суд відмовився стягнути з компаній Коломойського понад мільярд штрафу
      Суд відмовився стягнути з компаній Коломойського понад мільярд штрафу / Dsnews.ua

      Судді Касаційного господарського суду не задовольнили позов Антимонопольного комітету, який вимагав стягнути 1,3 мільярда гривень штрафу з "Укртатнафти", "НПК-Галичини" і ще 4 компаній. Оштрафувати ці компанії хотіли за узгоджені дії на аукціонах з продажу нафти і газоконденсату у 2015 році.

      Чому саме хотіли стягнути штрафи з "Укртатнафти" та "НПК-Галичини"?

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      На аукціонах у 2015 році "Укрнафта" фактично безкоштовно передала свою нафту, істотно наростивши дебіторську заборгованість. Компанії не оплатили нафту на 6,6 мільярда гривень. Через рік "Укрнафта" подала на них до суду з вимогою стягнути 7,6 мільярда гривень боргів. Незважаючи на низку судових рішень, гроші "Укрнафті" досі не сплачено. НАБУ продовжує розслідування розкрадання цих грошей.

      Згодом АМКУ прийняв рішення, яким визнав, що "Укртатнафта" і "НПК Галичина" серед інших компаній групи "Приват" у 2015 році спотворили результати 5 аукціонів з продажу нафти і газоконденсату "Укрнафти" та її партнерських компаній. "Укртатнафту" оштрафували на 1 мільярд гривень, "НПК Галичина" – на 326,9 мільйона гривень.

      Проте суди першої та апеляційної інстанцій відхилили всі доводи АМКУ і повністю підтримали позицію групи "Приват".

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      Чому судді відмовилися стягувати штраф?

      Згідно з постановою суду від 8 травня, колегія суддів вирішила, що Антимонопольний комітет в ході розслідування не вивчив чинники, що впливають на поведінку учасників торгів. Це ціна на нафту і нафтопродукти станом на дату проведення торгів, ціна на нафту і нафтопродуктів на світовому ринку, її коливання і коливання національної валюти.

      Крім того, АМКУ не досліджував питання виробничої необхідності "НПК-Галичина" в сировині на момент проведення торгів, а також обсяг закупівель та умов розрахунку. Також, на думку колегії суддів, комітет не обґрунтував зв'язок між учасниками аукціонів.

      Касаційний позов АМКУ не підлягає задоволенню, а оскаржувані рішення та постанови попередніх судових інстанцій – без змін через відсутність доказів належних підстав для їх скасування,
      – мовиться в тексті постанови суду.

      З 2003 року "Укрнафту" контролює менеджмент бізнес-групи "Приват" Ігоря Коломойського. Цій групі належить близько 42% акцій компанії. А 50% + 1 акція перебувають у власності "Нафтогазу".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді Бізнес Ігор Коломойський Гроші Штрафи Укрнафта Нафта АМКУ
      Джерело: 24 канал
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