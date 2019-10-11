Суд відправив під варту одеських поліцейських, які жорстко побили затриманих

Одесь правоохоронці погрожували та били кийками і ногами затриманих. Таким чином вони намагалися отримати від них зізнання про крадіжку золотого ланцюжка. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід.

Заводський районний суд Миколаєва відправив обох поліцейських під варту з можливістю внесення застави, повідомляє УНІАН.

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Для одного поліцейського ця сума становить 200,7 тисячі гривень, а для іншого – 401,4 тисячі гривень. Напередодні правоохоронцям повідомили про підозру у катуванні. Якщо вину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Як одеські поліцейські побили затриманих?

Інцидент трапився у кінці травня 2019 року. Співробітники поліції тоді патрулювали в районі Одеського залізничного вокзалу. Вночі вони незаконно затримали двох нетверезих чоловіків та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

Причиною затримання була начебто підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих.

Згодом ДБР опублікувало відео, на якому видно, як правоохоронці знущаються із затриманих чоловіків. Поліцейські принижували чоловіка, кидали його на підлогу, ногами били по нирках. Той каже, що звернеться до прокуратури, і за ці слова отримує нові стусани.

Одеські поліцейські жорстко побили затриманих: відео 18+