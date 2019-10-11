12:10
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Суд відправив під варту одеських поліцейських, які жорстко побили затриманих

      244 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / ua.news

      Одесь правоохоронці погрожували та били кийками і ногами затриманих. Таким чином вони намагалися отримати від них зізнання про крадіжку золотого ланцюжка. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід.

      Заводський районний суд Миколаєва відправив обох поліцейських під варту з можливістю внесення застави, повідомляє УНІАН.

      Читайте також: У Рівному поліцейський застрелився під час служби

      Для одного поліцейського ця сума становить 200,7 тисячі гривень, а для іншого – 401,4 тисячі гривень. Напередодні правоохоронцям повідомили про підозру у катуванні. Якщо вину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

      Як одеські поліцейські побили затриманих?

      Інцидент трапився у кінці травня 2019 року. Співробітники поліції тоді патрулювали в районі Одеського залізничного вокзалу. Вночі вони незаконно затримали двох нетверезих чоловіків та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

      Причиною затримання була начебто підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих.

      Згодом ДБР опублікувало відео, на якому видно, як правоохоронці знущаються із затриманих чоловіків. Поліцейські принижували чоловіка, кидали його на підлогу, ногами били по нирках. Той каже, що звернеться до прокуратури, і за ці слова отримує нові стусани.

      Одеські поліцейські жорстко побили затриманих: відео 18+

       

      blog_ava
      Менінгіт: причини, симптоми і лікування смертельної хвороби
      сьогодні
      25821
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Одеси Постраждалі Державне бюро розслідувань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      сьогодні , 12:00 Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      Світові Медіа 105
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 11:08 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 1864
      Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      сьогодні , 10:10 Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      Ігор Саджениця 656
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 1345
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 658
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук