Суд відпустив ексголовного архітектора Києва Целовальника на поруки: у чому його підозрюють

6 лютого Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати і відпустив на поруки ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника. Його підозрюють у нанесенні шкоди територіальній громаді столиці на суму понад 9,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй фейсбук-сторінці.

Знайте більше: Наскільки прозоро працює Антикорупційний суд

САП просила суд взяти Целовальника під варту і встановити альтернативну заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, але суд відмовився це зробити.

У чому підозрюють Сергія Целовальника

31 січня 2020 року НАБУ повідомило колишньому головному архітектору Києва Сергію Целовальнику і генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру у нанесенні 9,3 мільйона гривень збитку територіальній громаді Києва.

Мовиться про те, що у 2002 році столична міськрада передала землі у центрі Києва в оренду підприємству. Воно повинно було побудувати житловий будинок із басейном для середньої школи №130. В результаті на місці басейну для школи компанія-забудовник побудувала паркінг.

Целовальник був звільнений з посади головного архітектора Києва у 2015 році.