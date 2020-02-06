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      Суд відпустив ексголовного архітектора Києва Целовальника на поруки: у чому його підозрюють

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      Сергій Целовальник / kievvlast.com.ua

      6 лютого Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати і відпустив на поруки ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника. Його підозрюють у нанесенні шкоди територіальній громаді столиці на суму понад 9,3 мільйона гривень.

      Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй фейсбук-сторінці.

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      САП просила суд взяти Целовальника під варту і встановити альтернативну заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, але суд відмовився це зробити.

      У чому підозрюють Сергія Целовальника

      31 січня 2020 року НАБУ повідомило колишньому головному архітектору Києва Сергію Целовальнику і генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру у нанесенні 9,3 мільйона гривень збитку територіальній громаді Києва.

      Мовиться про те, що у 2002 році столична міськрада передала землі у центрі Києва в оренду підприємству. Воно повинно було побудувати житловий будинок із басейном для середньої школи №130. В результаті на місці басейну для школи компанія-забудовник побудувала паркінг.

      Целовальник був звільнений з посади головного архітектора Києва у 2015 році.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Антикорупційний суд Новини Києва Корупція Скандальні забудови
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