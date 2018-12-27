Суд відпустив прихильників "русского мира", які захопили Харківську ОДА у 2014 році

Суд пожалів та відпустив чотирьох прихильників "русского мира", яких засуджували за участь у захопленні та підпалі будівлі Харківської ОДА у 2014 році.

Про прийнятий вирок повідомив сайт "Depo.Харків".

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Суд встановив, що підозрювані 6 квітня 2014 року перебували на майдані Свободи у Харкові та брали участь у проросійському мітингу. Чоловіки, піддавшись на заклики, перейшли до масових заворушень – почали бити людей та кидати каміння, дошки та інші предмети у двері і вікна Будівлі Рад, а також у бік співробітників правоохоронних органів, які охороняли будівлю.



Захоплення Харківської ОДА

Потім учасники масових заворушень запалили перед входом до будівлі автомобільні покришки та, закинувши декілька пляшок із запальною сумішшю, підпалили чотири кабінети. У результаті задимлення постраждав працівник МВС. Пізніше порушники увірвалися до будівлі та захопили її, розмістившись групами на усіх поверхах. Вранці 8 квітня підсудні були затримані на місці злочину.

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Суд визнав трьох чоловіків винними та присудив кожному п'ять років позбавлення волі. При цьому суд врахував у термін відбуття покарання строк попереднього ув'язнення, тому звільнив їх з іспитовим терміном у два та три роки.

Крім того, у суді стало відомо, що на рахунку одного з обвинувачених ще й чотири крадіжки. Злочинцю, враховуючи невідбуту за попереднім вироком частину покарання, призначили 6 років, 11 місяців та чотири дні позбавлення волі. Однак, суд зарахував у термін покарання строк попереднього ув'язнення та звільнив чоловіка з-під варти у залі суду.

Нагадаємо, 6 квітня в Харкові прихильники федералізації захопили будівлю облдержадміністрації. Міліція при цьому без спротиву відступила переред протестувальниками. Над будівлею ОДА сепаратисти зняли український прапор і встановили російський. Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що будівля Харківської облдержадміністрації повністю звільнена від сепаратистів.