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      Суд відпустив з-під арешту так званого екс-міністра охорони здоров'я Криму

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      Петро Михальчевський
      Петро Михальчевський / Day.kyiv.ua/ru

      Дніпровський райсуд Києва звільнив з-під варти колишнього "міністра охорони здоров’я" окупованого Криму Петра Михальчевського. Його підозрюють у державній зраді і затримали в Києві ще в січні 2018 року.

      Натомість суд змінив Михальчевському запобіжний захід на домашній арешт, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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      Ще в 2018 році СБУ провела обшук у Михальчевського і вилучила паспорт громадянина Росії, "службове посвідчення" за підписом самопроголошеного глави окупованого Криму Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують співпрацю Михальчевського з окупаційною владою півострова.

      Пізніше Михальчевському оголосили про підозру у держзраді, за що загрожує до 15 років ув’язнення.

      Хто такий Петро Михальчевський і що відомо про його злочини? Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще у березні 2014 року – після анексії півострова. Однак "міністром" він пробув лише кілька місяців. Згодом Михальчевського зняли з посади через його некомпетентну роботу. Мовилося про те, що він нібито вимагав за медпослуги гроші із жителів Криму.

      А ще Михальчевський створив схему щодо вилучення українських паспортів у жителів вже окупованого Криму. Так, він обіцяв, що всі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов’язково отримати російське громадянство і російський паспорт.

      blog_ava
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      9 липня
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      Теги: Новини України ГПУ Анексія Криму Арешт Новини Криму Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 канал
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