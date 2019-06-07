Суд відпустив з-під варти ймовірного організатора вбивства Віталія Олешка "Сармата" – ЗМІ

Печерський районний суд Києва провів неанонсоване засідання в ніч з 6 на 7 червня у справі вбивства учасника бойових дій Віталія Олешка, відомого як "Сармат". У результаті суд відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – підозрюваного в організації замовного вбивства Олешка.

Журналістка програми "Схеми" Наталя Седлецька у себе на Facebook-сторінці зазначила, що Печерський суд провів неанонсоване засідання нашвидкоруч.

Читайте також: Вбивство Віталія Олешка "Сармата": у Львові затримали організатора злочину

"Всі сплять – Печерський районний суд працює", – зазначила журналістка. Відпустити під домашній арешт Михайла Сігіду, підозрюваного в організації замовного вбивства, вирішив суддя Сергій Вовк.

За словами Седлецької, журналісти регулярно ходили на суди і "стежили за спробою витягнути Сігіду з-під варти".

Резонанс ламав цей план. Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі. І вже завтра Сігіда має вирушити до Бердянська під домашній арешт,

– написала вона.

Журналістка додала, що друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ і місцеві силові структури. А затриманий Сігіда – не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.

Що відомо про Михайла Сігіду? Його затримали на початку вересня минулого року. За даними слідства, саме він організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину надавав їм зброю, гроші автомобіль на якому підозрювані у вбивстві приїхали вбивати Віталія Олешка.

Хто такий Віталій Олешко і що відомо про його вбивство? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".



Ветерана АТО та активіста вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Н ападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.

Кого підозрюють у скоєнні злочину? Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо". Вони є мешканцями Дніпра, колишніми АТОвцями. Мовиться про Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував 37-річний Віктор Власюк. Саме він і є затриманим у Львові підозрюваним в організації вбивства.