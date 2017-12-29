Суд відпустив заступника мера Запоріжжя під чималу суму застави

Червонозаводський райсуд Харкова призначив запобіжний захід заступникові міського голови Запоріжжя Анатолієві Пустоварову у вигляді застави в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

28 грудня стало відомо, що Анатолію Пустоварову оголошено про підозру у скоєнні злочину у справі про фіктивні тендери.

Як зазначає видання, суд таким чином відхилив клопотання прокуратури Харківщини щодо тримання Пустоварова під вартою.

"Судове засідання було передбачуваним. Ми підготувались добре. Будь-яких доказів для найсуворішого запобіжного заходу з тих доказів, які були, ми не передбачали", – сказав адвокат Пустоварова Ігор Чумаченко.

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На сьогодні рішення нас влаштовує, воно ніяк не обмежуватиме мого довірителя Пустоварова Анатолія Івановича. Після виходу з лікарняного він почне виконувати свої обов’язки як заступник міського голови,

– додав захисник чиновника.

Він уточнив, що сума застави має бути внесена протягом 5 днів, у цей же термін може бути оскаржене й рішення суду.

Чумаченко також повідомив, що Пустоварову наразі видали лікарняний на близько 2 тижні. Адвокат не виключає, що через важкість травми хребта заступника мера цей термін може бути продовжений.