Суд відпустив заступника мера Запоріжжя під чималу суму застави
Червонозаводський райсуд Харкова призначив запобіжний захід заступникові міського голови Запоріжжя Анатолієві Пустоварову у вигляді застави в розмірі 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
28 грудня стало відомо, що Анатолію Пустоварову оголошено про підозру у скоєнні злочину у справі про фіктивні тендери.
Як зазначає видання, суд таким чином відхилив клопотання прокуратури Харківщини щодо тримання Пустоварова під вартою.
"Судове засідання було передбачуваним. Ми підготувались добре. Будь-яких доказів для найсуворішого запобіжного заходу з тих доказів, які були, ми не передбачали", – сказав адвокат Пустоварова Ігор Чумаченко.
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На сьогодні рішення нас влаштовує, воно ніяк не обмежуватиме мого довірителя Пустоварова Анатолія Івановича. Після виходу з лікарняного він почне виконувати свої обов’язки як заступник міського голови,
– додав захисник чиновника.
Він уточнив, що сума застави має бути внесена протягом 5 днів, у цей же термін може бути оскаржене й рішення суду.
Чумаченко також повідомив, що Пустоварову наразі видали лікарняний на близько 2 тижні. Адвокат не виключає, що через важкість травми хребта заступника мера цей термін може бути продовжений.