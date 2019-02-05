Суд виніс рішення щодо вертолітного майданчика Януковича: кому він дістався

Вертолітний майданчик, розташований на Парковій дорозі у Києві, повернули компанії ТОВ "Амадеус Ко", за якою тепер стоять люди народного депутата від БПП Максима Єфімова. Відповідне рішення Господарський суд столиці виніс 24 січня 2019 року.

4 лютого заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник заявив, що ухвала Господарського суду незаконна, і таким чином майданчик намагаються повернути Януковичу, розповіли у Bihus.info.

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За словами Поворозника, суд заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління майном на Парковій дорозі.

Вертолітний майданчик побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання "брудних" коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції у Межигір'ї до Адміністрації президента на вулиці Банковій,

– прокоментував він.

Насправді ж за вертолітний майданчик судиться не президент-втікач, а оточення нинішнього гаранта.

Компанія "Амадеус Ко" записана на британську фірму Fineroad Business LLP, яка у грудні 2017 року змінила засновника. Ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, який є довіреною особою нардепа від БПП Максима Єфімова.

Проте раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що у коментарі британському журналісту BBC Московський запевнив, що нічого не знає про Fineroad й кинув слухавку. Саме це наштовхує на думку, що власник він лише формальний.

Дивіться відео повного випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" за 7 травня 2018 року