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00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Суд виніс вирок активістці, яка вибігла на поле під час фіналу ЧС-2018

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Вероніка Никульшина під час матчу
Вероніка Никульшина під час матчу / www.interfax.ru

16 липня Вероніку Никульшину суд затримав до 15 діб за гратами. Під час фінального матчу на Чемпіонаті світу з футболу між Францією та Хорватією вона вибігла на поле з чотирма іншими ативістками.

Про це повідомляє "Медуза".

Активістку групи Pussy Riot суд визнав винною за адміністративної статтею про порушення правил поведінки на спортивних заходах.

Також дівчині суд заборонив відвідувати спортивні змагання терміном на три роки. Справи ще трьох активістів розглянуть протягом найближчих годин.

Нагадаємо, у другому таймі фіналу Чемпіонату світу між збірними Франції та Хорватії на поле вибігли глядачі. Їх довелося ловити стюардам. Під час атаки хорватської збірної до центрального кола прорвалися глядачі. Однак їх одразу ж піймали стюарди і забрали з поля. Затримка у грі була незначною.

 

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Судді
Джерело: 24 Канал
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