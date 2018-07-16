Суд виніс вирок активістці, яка вибігла на поле під час фіналу ЧС-2018

16 липня Вероніку Никульшину суд затримав до 15 діб за гратами. Під час фінального матчу на Чемпіонаті світу з футболу між Францією та Хорватією вона вибігла на поле з чотирма іншими ативістками.

Про це повідомляє "Медуза". Активістку групи Pussy Riot суд визнав винною за адміністративної статтею про порушення правил поведінки на спортивних заходах. Також дівчині суд заборонив відвідувати спортивні змагання терміном на три роки. Справи ще трьох активістів розглянуть протягом найближчих годин. Нагадаємо, у другому таймі фіналу Чемпіонату світу між збірними Франції та Хорватії на поле вибігли глядачі. Їх довелося ловити стюардам. Під час атаки хорватської збірної до центрального кола прорвалися глядачі. Однак їх одразу ж піймали стюарди і забрали з поля. Затримка у грі була незначною.