Суд виніс вирок російському диверсанту Агеєву

Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним у тероризмі та засудив до 10 років позбавлення волі російського військовослужбовця Віктора Агеєва.

Про це повідомив у Facebook адвокат Віктор Чевгуз.

Таке рішення суд прийняв 25 січня. 24 січня у справі Агєєва закінчилося судове слідство і відбулися судові дебати.

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Чевгуз додав, що Агеєва звинуватили у бойових діях на боці "ЛНР". Окрім того, йому закинули незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, росіянина Віктора Агеєва затримали на Донбасі. Він зізнався, що є російським контрактником. У Міноборони Росії вже звично відхрестились від свого військового.



22 липня йому дозволили зустрітись з матір’ю, яка приїхала в Україну, а також з російськими журналістами.