Суд виправдав активіста, який агітував проти Зеленського

Шевченківський райсуд Києва виправдав активіста організації "Відсіч" Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала на Майдані за агітацію проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Своїм першим рішенням суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями у злісній непокорі працівникам поліції під час затримання. А другим рішенням – за звинуваченнями у незаконній агітації проти Зеленського.

Читайте також: Перші 10 рішень Зеленського: що зробить та кого призначить кандидат у разі перемоги

Розгляд був дуже коротким, суддя лише зазначила, що у відеозаписах, наданих поліцією, вона не побачила жодних підтверджень цього звинувачення (ведення незаконної агітації). І цю справу було закрито оперативно!,

– повідомив сам Овчаренко.

Лишилося лише витребувати у поліції конфісковані листівки, хоча навряд їх віддадуть до кінця кампанії, додав активіст.

‌Овчеренко разом з однодумцями планує продовжувати їхню кампанію та навіть встановити намет на Майдані Незалежності в Києві. Там волонтери зможуть брати листівки і наліпки для поширення.

7 квітня, коли ЦВК ще офіційно не оголосила результати першого туру виборів президента, на Майдані в Києві поліція затримала активіста Овчаренка. Він планував роздавати листівки-агітки проти Зеленського. Поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати виборів, будь-яка агітація є незаконною, пояснили правоохоронці.

У "Відсічі" переконували, що робили все законно. Там пояснили, що не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання президентом Зеленського.



Листівки, які поширював Овчаренко разом з іншими активістами "Відсічі"