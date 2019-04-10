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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Суд виправдав активіста, який агітував проти Зеленського

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      Суд виправдав активіста Леоніда Овчаренка, який агітував проти Зеленського
      Суд виправдав активіста Леоніда Овчаренка, який агітував проти Зеленського / Фото з соціальних мереж

      Шевченківський райсуд Києва виправдав активіста організації "Відсіч" Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала на Майдані за агітацію проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.

      Своїм першим рішенням суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями у злісній непокорі працівникам поліції під час затримання. А другим рішенням – за звинуваченнями у незаконній агітації проти Зеленського.

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      Розгляд був дуже коротким, суддя лише зазначила, що у відеозаписах, наданих поліцією, вона не побачила жодних підтверджень цього звинувачення (ведення незаконної агітації). І цю справу було закрито оперативно!,
      – повідомив сам Овчаренко.

      Лишилося лише витребувати у поліції конфісковані листівки, хоча навряд їх віддадуть до кінця кампанії, додав активіст.

      ‌Овчеренко разом з однодумцями планує продовжувати їхню кампанію та навіть встановити намет на Майдані Незалежності в Києві. Там волонтери зможуть брати листівки і наліпки для поширення.

      7 квітня, коли ЦВК ще офіційно не оголосила результати першого туру виборів президента, на Майдані в Києві поліція затримала активіста Овчаренка. Він планував роздавати листівки-агітки проти Зеленського. Поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати виборів, будь-яка агітація є незаконною, пояснили правоохоронці.

      У "Відсічі" переконували, що робили все законно. Там пояснили, що не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання президентом Зеленського.

      листівки проти Зеленського
      Листівки, які поширював Овчаренко разом з іншими активістами "Відсічі"

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Києва Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Поліція
      Джерело: 24 канал
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