Суд виправдав активіста, який агітував проти Зеленського
Шевченківський райсуд Києва виправдав активіста організації "Відсіч" Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала на Майдані за агітацію проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Своїм першим рішенням суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями у злісній непокорі працівникам поліції під час затримання. А другим рішенням – за звинуваченнями у незаконній агітації проти Зеленського.
Читайте також: Перші 10 рішень Зеленського: що зробить та кого призначить кандидат у разі перемоги
Розгляд був дуже коротким, суддя лише зазначила, що у відеозаписах, наданих поліцією, вона не побачила жодних підтверджень цього звинувачення (ведення незаконної агітації). І цю справу було закрито оперативно!,
– повідомив сам Овчаренко.
Лишилося лише витребувати у поліції конфісковані листівки, хоча навряд їх віддадуть до кінця кампанії, додав активіст.
Овчеренко разом з однодумцями планує продовжувати їхню кампанію та навіть встановити намет на Майдані Незалежності в Києві. Там волонтери зможуть брати листівки і наліпки для поширення.
7 квітня, коли ЦВК ще офіційно не оголосила результати першого туру виборів президента, на Майдані в Києві поліція затримала активіста Овчаренка. Він планував роздавати листівки-агітки проти Зеленського. Поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати виборів, будь-яка агітація є незаконною, пояснили правоохоронці.
У "Відсічі" переконували, що робили все законно. Там пояснили, що не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання президентом Зеленського.
Листівки, які поширював Овчаренко разом з іншими активістами "Відсічі"