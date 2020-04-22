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      Суд виправдав втікачів з обсервації з готелю "Козацький"

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      Суд виправдав втікачів з "Козацького" / 112 Україна

      Оболонський райсуд Києва виправдав чотирьох туристів, що повернулись рейсом з Балі і втекли з обсервації з готелю "Козацький". Протоколи порушникам виписали до того, як постанова уряду про карантинні обмеження набрала чинності.

      Суд закрив щодо порушників провадження. Про це повідомила у фейсбуці юридична компанія, що захищала їх у суді.

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      Найбільш допитливим читачам повідомляємо, що наші клієнти не вештались містами та добросовісно провели 14-денний строк після повернення з острову на самоізоляції вдома. Наразі, у жодного з них не виявлено ознак коронавірусної хвороби,
      – йдеться у повідомленні захисників.

      Коротко про скандал з обсервацією у "Козацькому"

      • Наприкінці березня туристи, які повернулись рейсом з Балі, відмовились проходити обсервацію.
      • Тривалий час люди відмовлялись покидати літак, мотивуючи це тим, що їх не попередили про два тижні перебування поза домом.
      • Частина з них таки відбула у київський готель "Козацький" на безкоштовну обсервацію, дехто обрав платне перебування у готелі у Пуща-Водиці.
      • У "Козацькому" люди висловили незадоволення умовами. Заспокоювати туристів довелось міністру інфраструктури Владиславу Криклію.
      • На початку квітня кілька десятків осіб втекли з "Козацького".


      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини Києва Новини України Карантин в Україні 2020 Рішення суду
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