Суд виправдав втікачів з обсервації з готелю "Козацький"
Оболонський райсуд Києва виправдав чотирьох туристів, що повернулись рейсом з Балі і втекли з обсервації з готелю "Козацький". Протоколи порушникам виписали до того, як постанова уряду про карантинні обмеження набрала чинності.
Суд закрив щодо порушників провадження. Про це повідомила у фейсбуці юридична компанія, що захищала їх у суді.
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Найбільш допитливим читачам повідомляємо, що наші клієнти не вештались містами та добросовісно провели 14-денний строк після повернення з острову на самоізоляції вдома. Наразі, у жодного з них не виявлено ознак коронавірусної хвороби,
– йдеться у повідомленні захисників.
Коротко про скандал з обсервацією у "Козацькому"
- Наприкінці березня туристи, які повернулись рейсом з Балі, відмовились проходити обсервацію.
- Тривалий час люди відмовлялись покидати літак, мотивуючи це тим, що їх не попередили про два тижні перебування поза домом.
- Частина з них таки відбула у київський готель "Козацький" на безкоштовну обсервацію, дехто обрав платне перебування у готелі у Пуща-Водиці.
- У "Козацькому" люди висловили незадоволення умовами. Заспокоювати туристів довелось міністру інфраструктури Владиславу Криклію.
- На початку квітня кілька десятків осіб втекли з "Козацького".
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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