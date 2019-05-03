Суд випустив з-під варти підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд звільнив з-під варти обвинувачених у замаху на координатора громадської організації С14 Сергія Мазура.

Суд відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомила прокуратура Київської області.

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При цьому суд обрав щодо обвинувачених новий запобіжний захід – домашній арешт та електронні браслети терміном на 2 місяці.

Що відомо про замах на Сергія Мазура?

В ніч на 10 жовтня 2018 року в Борисполі у квартиру Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько. На момент інциденту самого Мазура вдома не було.

Спершу поліція розслідувала справу як хуліганство, проте потім перекваліфікувала її на замах на вбивство. Головна версія замаху на Мазура – його громадська діяльність.

Майже через місяць після інциденту поліція затримала 4 підозрюваних у замаху на активіста. Усіх взяли під арешт.

Хто такий Сергій Мазур? Координатор праворадикальної організації С14, учасник Революції Гідності, помічник нардепа від "Батьківщини" Ігоря Луценка на добровільних засадах.



Мазура та інших членів С14 підозрюють у погромах табору ромів на Лисій горі у Києві 21 квітня 2018 року. Поліція розслідує подію як хуліганство. Мазуру оголосили про підозру за цією статтею та взяли під цілодобовий, а потім нічний домашній арешт.