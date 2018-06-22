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Суд визначив подальшу долю Савченко

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Шевченківський суд відмовився скасувати арешт Савченко
Шевченківський суд відмовився скасувати арешт Савченко / 5 канал

Шевченківський райсуд Києва відмовився змінювати запобіжний захід для народної обраниці Надії Савченко, відтак політикиня залишатиметься під вартою щонайменше до 13 липня.

Раніше 24 канал повідомляв, що 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

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Згодом політикиня подала апеляцію на таке рішення, проте Апеляційний суд Києва все ж залишив підозрювану у підготовці теракту під вартою.

Крім того, адвокати Савченко клопотали, аби їй змінили запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт або взяття на поруки. Захисники парламентарки без мандата наполягали на тому, що, перебуваючи під арештом, вона не може належним чином виконувати свої обов’язки народного депутата.

Також вони заявили про відсутність складу злочину та невірну кваліфікацію дій Савченко. До слова, відповідно до сторони обвинувачення, профільний комітет Верховної Ради погодив арешт Савченко як народної депутатки, оскільки це допускається в окремих випадках. Водночас прокурори додали, що обвинувачення, висунуті колишній льотчиці, не передбачають іншого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою.

Однак 22 червня Шевченківський суд відмовився це задовольнити та постановив розслідувати заяву сторони захисту нардепа про примусове взяття у неї крові без рішення суду.

Нагадаємо, 4 червня Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на "детекторі брехні" народного депутата України Надії Савченко, відповідно до яких політикиня обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу та розробила чіткий план теракту в урядовому кварталі у Києві.

Теги: Новини України Новини Києва Судді Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики
Джерело: 24 канал
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