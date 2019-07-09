Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців

Ціна на газ, яка діяла 2,5 року згідно з постановою Кабміну з травня 2016 року – незаконна. Так вирішив апеляційний суд, який підтримав попереднє рішення Окружного суду. Наслідки цього можуть бути дуже серйозні, адже споживачі фактично отримали право вимагати перерахунку вартості вже сплачених послуг.

Шостий апеляційний адмінсуд залишив чинним рішення Окружного адмінсуду щодо незаконності постанови Кабінету міністрів №315 від 27 квітня 2016 року. Про це пише "Судово-юридична газета".

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Постанова 315 визначала, як саме формується ціна на газ для населення і для теплокомуненерго (а це, у свою чергу, впливало на ціну за опалення для людей).

Про що мовилося у постанові Кабміну № 315?

Ця постанова встановлювала єдину ціну на газ – 6 тисяч 879 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ). Від цієї ціни відштовхувалися постачальники, коли формували ціну комунальних послуг для людей. Тепер же і споживачі, і теплокомуненерго мають підстави вимагати перерахунок грошей, які вони вже сплатили за спожитий газ та за опалення.

До запровадження формули, передбаченої цією постановою, ціна на газ для населення відштовхувалася від таких показників: 3 тисячі 600 гривень за тисячу кубометрів, якщо споживання газу не перевищувало 200 метрів кубічних за місяць, або 7 тисяч 188 гривень – якщо перевищувало. Споживачі можуть вимагати перерахунок вже сплачених послуг за попереднім тарифом.

Що означає рішення суду про скасування постанови уряду?

Суд ухвалив, що постанова є нечинною з моменту її прийняття. Тобто, ухвалили її 27 квітня 2016 – і з 27 квітня 2016 вона ж і недійсна. Усі ті, хто зазнав на собі вплив цієї постанови, отримали право звернутися до компетентних органів або суду з вимогою про перерахунок тарифу за весь час його дії.

Це визначило також рішення Верховного Суду від 16 січня 2019: "Споживачі послуг, яким такі послуги надавалися згідно з тарифами, визначеними рішенням, яке у подальшому скасоване судом, мають право на здійснення перерахунку платежів".

Як визначається ціна на газ сьогодні?

Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз" з червня знизити ціни на газ для населення, бо тарифи були вищими за ринкову ціну. Згідно з постановою уряду, у червні 2019 року ціна на газ становить 8000 гривень за 1 тисячу кубометрів газу, а у липні – 7700 гривень.

Раніше для кожної області ціни встановлювались окремо і коливались від 8300 до 8800 гривень за 1 тисячу кубометрів газу.

Хто, з ким і чому судився?

Позов до Окружного суду подавала Юлія Тимошенко та громадський рух "Тарифна мобілізація" до Кабінету міністрів і "Нафтогазу". Суд не став на бік урядових структур, вважаючи тарифи, які формувалися на основі постанови уряду № 315, необґрунтованими і незаконними.

Апеляцію не це рішення подавали Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Кабмін, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, а також "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Однак суд залишив попереднє рішення в силі, а ще й виявив порушення процедури прийняття зазначеної урядової постанови.

Примітно, що у базі даних сайту Верховної Ради зазначено, що ця урядова постанова не є чинною – на підставі постанови уряду № 867 від 19 жовтня 2018 року.



У будь-якому випадку, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування щодо схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ. Мовиться про кримінальну справу щодо зловживання владою або службовим становищем.