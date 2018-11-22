Суд вкотре переніс розгляд позову Януковича до Луценка

Суд переніс на 17 січня розгляд позову Януковича до Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

22 листопада Печерський районний суд Києва переніс розгляд позову президента-втікача Віктора Януковича до генерального прокурора Юрія Луценка на 17 січня 2019 року.

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Суддя Віта Бортницька ухвалила таке рішення через відсутність одного з представників Луценка, який паралельно зайнятий в іншому процесі.

Адвокат Януковича Ольга Просянюк зазначила, що суд вже вдруге переносить підготовче засідання на декілька місяців. Хоча в інших процесах, зокрема у справі про держзраду Януковича, суди не завжди враховують відсутність когось з захисників.

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Приводом для подання позову Януковичем стало те, що Луценко на Генеральній асамблеї ООН 23 травня 2018 року заявив про привласнення президентом-втікачем та спільниками понад 40 мільярдів доларів США і про повернення до держбюджету України 1,5 мільярда доларів США.

Це було зроблено умисно та з усвідомленням, що поширювана інформація є цілком недостовірною. Ця інформація була також продубльована на офіційному сайті ГПУ і у Facebook,

– зазначила адвокат Просянюк.

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Що стосується самої захисниці Януковича, то вона не вперше приймає участь у резонансних процесах. До цього підзахисними Просянюк були: син Віктора Януковича – Олександр, звинувачений у державній зраді депутат Олександр Онищенко та Андрій Клюєв, який підозрюється у розгоні учасників Євромайдану.