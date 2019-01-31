Харківський суд втретє переніс засідання у справі Добкіна

Дзержинський районний суд у Харкові втретє переніс підготовче засідання у справі екс-очільника міста Михайла Добкіна про розкрадання землі понад 75 гектарів землі, вартістю понад 240 мільйонів гривень.

Засідання не відбулося через те, що головуючий суддя Шишкін перебуває у відпустці. Наступне засідання призначили на 22 березня 2018 року, повідомило видання "Укрінформ".

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ГПУ підозрює одіозного політика в земельних махінаціях, які він проводив у 2008 році, перебуваючи на посаді голови Харківської міської ради. Зокрема, у сприянні незаконному відчуженню земель в інтересах житлово-будівельного кооперативу "Авантаж" та ОК "Житлобуд-1".



Сам Добкін прийшов на засідання 31 січня прийшов та розписався в листі про явку

Парламент позбавив Добкіна депутатської недоторканності й дав згоду на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності ще 13 липня 2017 року – після відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка.

Майже через рік, у липні 2018 року, Генпрокуратура України оголосила Добкіну остаточну підозру. Перше засідання у справі мало відбутися ще 12 листопада 2018 року. Однак тоді його перенесли на 6 грудня – через неявку трьох адвокатів Добкіна.

Проте й з другої спроби провести підготовче засідання теж не вдалося – в суді не з'явилися один з обвинувачуваних Володимир Конюхов та двоє адвокатів.

Якщо ж Добкіна таки визнають винним, йому може загрожувати до 12 років за ґратами.