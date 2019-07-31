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      Суд взяв під домашній арешт екс-заступника голови поліції Одещини

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      Костянтина Гейка відправили під домашній арешт
      Костянтина Гейка відправили під домашній арешт / 24 канал

      Солом'янський райсуд Києва обрав екс-першому заступнику голови поліції Одещини Костянтинові Гейку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 вересня. Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою.

      Прокурори вимагали взяти Гейка під варту або заставу у понад 20 мільйонів гривень. Аргументували це тим, існує великий ризик втечі екс-заступника голови одеської поліції, а ще він міг би тиснути на свідків.

      Дізнайтесь про суть злочину, в якому підозрюють Гейка

      Тим часом адвокати Гейка наголошували, що 30 липня він добровільно прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і тікати не збирається.

      "Ми одразу повідомили детективу, що саме вчора мало розглядатися 2 клопотання, поданих напередодні. Ми звернулися з проханням, що доставте нас до суду. От ми тут, ми не переховуємося", – заявив адвокат Андрій Смирнов.

      30 липня детективи НАБУ повідомили, що затримали Гейка, який переховувався від слідства.

      У чому саме підозрюють Гейка? Разом з екс-головою поліції Одещини Дмитром Головіним Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактного тютюну. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. Схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисячі 280 гривень.

      У справі фігурують ще 2 осіб: підприємець Валерій Капітанчук та підприємець Олександр Чудаков. Гейка і Головіна взяли під домашні арешти, а Капітанчука та Чудакова ще шукають.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Арешт Контрабанда Тютюн
      Джерело: 24 канал
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