Суд взяв під домашній арешт екс-заступника голови поліції Одещини

Солом'янський райсуд Києва обрав екс-першому заступнику голови поліції Одещини Костянтинові Гейку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 вересня. Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою.

Прокурори вимагали взяти Гейка під варту або заставу у понад 20 мільйонів гривень. Аргументували це тим, існує великий ризик втечі екс-заступника голови одеської поліції, а ще він міг би тиснути на свідків.

Дізнайтесь про суть злочину, в якому підозрюють Гейка

Тим часом адвокати Гейка наголошували, що 30 липня він добровільно прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і тікати не збирається.

"Ми одразу повідомили детективу, що саме вчора мало розглядатися 2 клопотання, поданих напередодні. Ми звернулися з проханням, що доставте нас до суду. От ми тут, ми не переховуємося", – заявив адвокат Андрій Смирнов.

30 липня детективи НАБУ повідомили, що затримали Гейка, який переховувався від слідства.

У чому саме підозрюють Гейка? Разом з екс-головою поліції Одещини Дмитром Головіним Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактного тютюну. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. Схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисячі 280 гривень.



У справі фігурують ще 2 осіб: підприємець Валерій Капітанчук та підприємець Олександр Чудаков. Гейка і Головіна взяли під домашні арешти, а Капітанчука та Чудакова ще шукають.