11:26
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд взяв під нічний домашній арешт сина заступника міністра Ковтунця

105 Читать новость на русском
Суд взяв Михайла Ковтунця під нічний домашній арешт
Суд взяв Михайла Ковтунця під нічний домашній арешт / Фото з вільних мереж

Суд обрав запобіжний захід для сина заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця – Михайла. Так, остаттнього взято під нічний домашній арешт строком до 4 квітня.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зазначимо, що син Володимира Ковтунця – Михайло – взяв участь у розбійному нападі на кур'єра одного з інтернет-магазинів. Метою хлопця, та двох його ймовірних спільників було викрадення мобільного телефонк Iphone 8+. Напередодні Михайлові Ковтунцю було повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

У прокуратурі зазначили, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту суд обрав усім трьом підозрюваним у справі про розбійний напад на кур'єра.

Читайте також: Як син нардепа Попова грабував магазин у Києві: продавець розповіла деталі

Засідання суду щодо двох із підозрюваних, зокрема, Михайла Ковтунця, відбулося 7 березня, ще одному запобіжний захід обрали 6 березня.

Так, нічний домашній арешт передбачає те, що підозрювані зобов’язані не покидати місце проживання з 21:00 по 6:00.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Міністерство освіти та науки України Київська прокуратура Пограбування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
1660
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1408
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2108
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1492
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1335
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук