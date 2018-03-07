Суд взяв під нічний домашній арешт сина заступника міністра Ковтунця

Суд обрав запобіжний захід для сина заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця – Михайла. Так, остаттнього взято під нічний домашній арешт строком до 4 квітня.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зазначимо, що син Володимира Ковтунця – Михайло – взяв участь у розбійному нападі на кур'єра одного з інтернет-магазинів. Метою хлопця, та двох його ймовірних спільників було викрадення мобільного телефонк Iphone 8+. Напередодні Михайлові Ковтунцю було повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

У прокуратурі зазначили, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту суд обрав усім трьом підозрюваним у справі про розбійний напад на кур'єра.

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Засідання суду щодо двох із підозрюваних, зокрема, Михайла Ковтунця, відбулося 7 березня, ще одному запобіжний захід обрали 6 березня.

Так, нічний домашній арешт передбачає те, що підозрювані зобов’язані не покидати місце проживання з 21:00 по 6:00.