Суд заарештував медиків, які вимагали хабар у ветерана АТО з інвалідністю

Оболонський райсуд Києва заарештував керівника Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міноборони, затриманих за вимагання хабара у ветерана АТО. Медики пробудуть під вартою 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

При цьому як альтернативу суд встановив підозрюваним заставу в розмірі майже 2 мільйони гривень для кожного.

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24 канал повідомляв, що лікарі-посадовці ЦВЛК МОУ та Медико-соціальної експертної комісії №1 Києва намагалися отримати хабара від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка (з позивним "Тигр") та його батька Павла Олексюка з позивним "Алєкс", які разом служили на фронті. Ці гроші медики вимагали за оформлення інвалідності Петрові Олексюку, який насправді отримав серйозне поранення ноги на фронті.

Підозрюваних затримали 5 грудня на робочому місці після отримання хабара в сумі, еквівалентній 42,6 тисячі гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 20 пакетів документів військовослужбовців, які також претендують на отримання інвалідності. До кожного з цих пакетів був прикріплений конверт з грошима. Сума в конвертах була від 700 до 4 тисяч доларів.

Досудове слідство триває.