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      Суд заарештував рахунки компанії Electrum Payment System, які відкриті в "Укргазбанку"

      38 Читать новость на русском
      Суд
      Суд / mediasat.info

      Рахунки компанії "Електрум", які знаходяться в "Укргазбанку" були заарештовані.

      Новозаводський районний суд Чернігова 15 січня 2019 року прийняв рішення заарештувати 9 рахунків платіжної системи "Електрум" (Electrum Payment System), які відкриті в державному "Укргазбанку" і обслуговують, в тому числі, букмекерські контори 1xbet, Leon і "Фаворит".

      ТОВ "Електрум Пеймент систем" є одночасно оператором платіжної системи Electrum і електронних грошей "Електрум", емітентом яких, в свою чергу, виступає "Укргазбанк", пише "УНІАН".

      Судове рішення прийнято на підставі клопотання прокурора Генеральної прокуратури України в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні №42018000000002718, яке було відкрито 1 листопада 2017 року.

      У матеріалах провадження йдеться про те, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур і через фізичних осіб в 2011-2018 роках організували злочинну схему. Її суть полягає в переведенні в готівку грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, від діяльності електронних казино та букмекерських контор 1xbet, Leon і "Фаворит".

      До цієї схеми причетні посадові особи небанківських фінансових установ, в тому числі і керівники компанії "Електрум Пеймент систем". Вони використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням на рахунки фіктивних підприємств, які підконтрольні організаторам злочинної схеми.

      Внаслідок суд ухвалив рішення заарештувати рахунки ТОВ "Електрум Пеймент систем" в "Укргазбанку". Таке рішення слідчий суддя аргументував тим, що грошові кошти, що розміщені на рахунках, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, і у слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

      А оскільки існує ризик відчуження і виведення коштів з рахунків "Електрум Пеймент систем", арешт є необхідним заходом.

      Також суд зобов'язав "Укргазбанк" надати співробітникам прокуратури інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту і надалі надавати таку інформацію в разі надходження на арештовані рахунки нових грошових коштів.

      Нагадаємо, що в листопаді 2017 року з'явилася інформація про те, що Генпрокуратура і СБУ відкрили кримінальне провадження щодо "Електрум Пеймент систем". СБУ з'ясувала, що платіжна система Electrum задіяна в механізмі легалізації "зустрічних фінансових потоків". Йдеться про незаконні операції через лінію розмежування на тимчасово непідконтрольних Україні територіях "ЛНР/ДНР" і в Криму за допомогою згаданої платіжної системи. Слідчі дії тривають і досі.

      На початку 2018 року СБУ і ГПУ в рамках кримінального провадження провели кілька обшуків у "Електрум Пеймент систем", а в березні 2018 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на рахунки компанії в "Укргазбанку". При цьому керівництво банку відмовилося виконувати рішення суду, пославшись на формальну помилку в назві "Електрум Пеймент систем" в судовому рішенні.

      Посаду керівника "Електрум Пеймент систем" з моменту її заснування в 2016 році обіймав Юрій Корж – засновник і генеральний директор інтернет-провайдера "Глобал Юкрейн", син Віталія Коржа, президента "Глобал Юкрейн" і народного депутата Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко. Згодом крісло Юрія Коржа зайняв В'ячеслав Пожарський.

      Теги: Гроші Юлія Тимошенко Банки
      Джерело: 24 Канал
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