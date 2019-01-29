Суд заарештував рахунки компанії Electrum Payment System, які відкриті в "Укргазбанку"

Рахунки компанії "Електрум", які знаходяться в "Укргазбанку" були заарештовані.

Новозаводський районний суд Чернігова 15 січня 2019 року прийняв рішення заарештувати 9 рахунків платіжної системи "Електрум" (Electrum Payment System), які відкриті в державному "Укргазбанку" і обслуговують, в тому числі, букмекерські контори 1xbet, Leon і "Фаворит".

ТОВ "Електрум Пеймент систем" є одночасно оператором платіжної системи Electrum і електронних грошей "Електрум", емітентом яких, в свою чергу, виступає "Укргазбанк", пише "УНІАН".

Судове рішення прийнято на підставі клопотання прокурора Генеральної прокуратури України в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні №42018000000002718, яке було відкрито 1 листопада 2017 року.

У матеріалах провадження йдеться про те, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур і через фізичних осіб в 2011-2018 роках організували злочинну схему. Її суть полягає в переведенні в готівку грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, від діяльності електронних казино та букмекерських контор 1xbet, Leon і "Фаворит".

До цієї схеми причетні посадові особи небанківських фінансових установ, в тому числі і керівники компанії "Електрум Пеймент систем". Вони використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням на рахунки фіктивних підприємств, які підконтрольні організаторам злочинної схеми.

Внаслідок суд ухвалив рішення заарештувати рахунки ТОВ "Електрум Пеймент систем" в "Укргазбанку". Таке рішення слідчий суддя аргументував тим, що грошові кошти, що розміщені на рахунках, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, і у слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

А оскільки існує ризик відчуження і виведення коштів з рахунків "Електрум Пеймент систем", арешт є необхідним заходом.

Також суд зобов'язав "Укргазбанк" надати співробітникам прокуратури інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту і надалі надавати таку інформацію в разі надходження на арештовані рахунки нових грошових коштів.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року з'явилася інформація про те, що Генпрокуратура і СБУ відкрили кримінальне провадження щодо "Електрум Пеймент систем". СБУ з'ясувала, що платіжна система Electrum задіяна в механізмі легалізації "зустрічних фінансових потоків". Йдеться про незаконні операції через лінію розмежування на тимчасово непідконтрольних Україні територіях "ЛНР/ДНР" і в Криму за допомогою згаданої платіжної системи. Слідчі дії тривають і досі.



На початку 2018 року СБУ і ГПУ в рамках кримінального провадження провели кілька обшуків у "Електрум Пеймент систем", а в березні 2018 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на рахунки компанії в "Укргазбанку". При цьому керівництво банку відмовилося виконувати рішення суду, пославшись на формальну помилку в назві "Електрум Пеймент систем" в судовому рішенні.



Посаду керівника "Електрум Пеймент систем" з моменту її заснування в 2016 році обіймав Юрій Корж – засновник і генеральний директор інтернет-провайдера "Глобал Юкрейн", син Віталія Коржа, президента "Глобал Юкрейн" і народного депутата Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко. Згодом крісло Юрія Коржа зайняв В'ячеслав Пожарський.