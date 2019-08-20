Суд заарештував Вадима Чорного – власника готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули 9 осіб

Суд обрав запобіжний захід власнику одеського готелю "Токіо Стар", де у жахливій пожежі загинули дев'ятеро людей. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Відповідне рішення прийняв суддя Київського районного суду Одеси Вадим Іванчук на засіданні у вівторок, 20 серпня, пише "Інтерфакс".

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Згідно з рішенням судді, термін утримання Чорного рахується з моменту його затримання – тобто з 17 серпня. Відтак, власник готелю "Токіо Стар" пробуде під вартою до 19 години 15 жовтня.

Такий запобіжний захід для Чорного вимагав прокурор.

До слова, головний рабин Одеси та південної України Авроом Вольф під час судового засідання хотів взяти Вадима Чорного на поруки. Проте, суддя відхилив таку пропозицію.

Сам Вадим Чорний раніше наголошував, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю. Згодом йому повідомили про підозру пропорушення вимог пожежної безпеки, що спричинило важкі наслідки.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

Поліція розглядає три основні версії пожежі:

– порушення правил пожежної безпеки;

– необережне використання вогню постояльцями готелю;

– інсценування пожежі з метою приховування вбивства (згодом цю версію відкинули).