Суд заарештував заступника Філатова через розкрадання грошей під час ремонту Нового мосту
Суд заарештував заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту.
Зазначимо, що у прокуратурі ім'я чиновника не називають, проте, за даними "Радіо Свободи", йдеться про Михайла Лисенка.
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Заступника міського голови Дніпра затримали й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень.
Цікаво, що у вересні через підозри в розкраданні грошей під час ремонту Нового мосту у мерії Дніпра пройшли масштабні обшуки, які увінчалися врученням підозр близькому оточенню міського голови та чиновникам, що займалися організацією ремонтних робіт. Михайла Лисенка тоді оголосили в розшук.
Що відомо про Новий міст у Дніпрі?
• Його відкрили у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожували безпеці пішоходів.. Крім того, "зносилися" й огородженнях, й опори освітлення, а також – гідроізоляція, стійки опор і фундамент.
• У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості переробили електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо. Попри те, що міст відкрили ще 7 вересня, в експлуатацію його так і не здали через значні порушення під час ремонту.
• Саме через цей міст президент Зеленський уклав з мером Дніпра Борисом Філатовим парі. Гарант навідався до Дніпра ще раз 14 вересня. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити.
Відремонтований міст у Дніпрі / фото "Інформатор"
• Проте правоохоронці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів під час капремонту переправи. За версією слідства, лише на махінаціях з бетоном підопічні Філатова та підрядники вкрали майже 30 мільйонів гривень. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.