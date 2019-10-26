Суд заарештував заступника Філатова через розкрадання грошей під час ремонту Нового мосту

Що відомо про Новий міст у Дніпрі?

• Його відкрили у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожували безпеці пішоходів.. Крім того, "зносилися" й огородженнях, й опори освітлення, а також – гідроізоляція, стійки опор і фундамент.

• У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості переробили електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо. Попри те, що міст відкрили ще 7 вересня, в експлуатацію його так і не здали через значні порушення під час ремонту.

• Саме через цей міст президент Зеленський уклав з мером Дніпра Борисом Філатовим парі. Гарант навідався до Дніпра ще раз 14 вересня. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити.



Відремонтований міст у Дніпрі / фото "Інформатор"

• Проте правоохоронці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів під час капремонту переправи. За версією слідства, лише на махінаціях з бетоном підопічні Філатова та підрядники вкрали майже 30 мільйонів гривень. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.