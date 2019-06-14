Суд заборонив будувати у Києві один з найбільших ЖК

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво на Осокорках у Києві одного з найбільших житлових комплексів столиці.

Йдеться про будівництво ЖК "Патріотика на озерах". Таким рішенням суд задовольнив позов громадської організації "Екопарк Осокорки", йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці спільноти.

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Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але активісти подали апеляцію й колегія суддів задовольнила цю скаргу в повному обсязі.

Що відомо про будівництво ЖК?

Ще у 2005 році Київрада виділила ділянку біля озера Небреж на Осокорках під оренду ТОВ "Контактбудсервіс".

У 2018-му банк "Аркада" заявив про намір збудувати на цій ділянці 43 багатоповерхівки висотою 24-27 поверхів, які мали б стати одним з наймасштабніших житлових комплексів столиці.

Активіти виступають проти будь-якого будівництва на цій території, натомість пропонують облаштувати тут ландшафтний парк "Екопарк Осокорки". Доходило до сутичок.

У січні 2019 року Київрада розірвала договір оренди земельних ділянок "Патріотики на озерах".

В лютому 2019 року стало відомо, що СБУ проводить розслідування за фактом початку будівництва на Осокорках.