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      Суд заборонив матері скандального Онищенка виїжджати за межі Києва: чому

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      Інеса Кадирова у суді
      Інеса Кадирова у суді / 1+1

      Матір олігарха 74-річну Інесу Кадирову пов’язують із корупційними схемами її сина. Наприкінці липня співробітники САП затримали її в аеропорту "Борисполя".

      Річ у тім, що мама парламентаря – імовірна учасниця схем з розкрадання газу. Кадирова, як і її син, тривалий час переховувалась від слідства і перебувала у розшуку з 2016 року. За даними слідства, на жінку оформлене майно компаній Олександра Онищенка. Солом’янський райсуд Києва обрав жінці запобіжний захід, передає ТСН.

      Актуально: Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача

      Так, мамі Онищенка заборонили покидати Київ і зобов’язали співпрацювати зі слідством.

      Мені за своє прожите життя не соромно перед дітьми, перед онуками. Що стосується газу – я в цьому нічого не розумію, не тямлю і ніколи не пхала туди носа,
      – так прокоментувала свою можливу причетність до "газових схем" сина Інеса Кадирова.

      Що відомо про "газову схему" Онищенка?

      За даними ГПУ, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і мамою Інесою Кадировою створив злочинну організацію.

      Онищенко з мамою
      Олександр Онищенко разом із мамою/фото Цензор.нет

      За версією слідства, разом із поплічником і мамою Онищенко заволодів чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". Через схему Онищенка державі були завдані збитки на суму близько 3 мільярдів гривень. До злочинної діяльності могли бути причетні ще 29 осіб.

      Цікаво, що проти Онищенка відкрите ще одне кримінальне провадження. Так, в Україні його звинувачують у державній зраді.

      Хто такий Онищенко? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".

      Цьогоріч у червні Онищенко заявив про намір балотуватися на виборах в Раду. ЦВК відмовила йому в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника". Насправді одіозний нардеп переховується від слідства.

      Хто такий Олександр Онищенко: відео

       

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      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Олександр Онищенко Судді САП Корупція
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