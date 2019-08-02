Суд заборонив матері скандального Онищенка виїжджати за межі Києва: чому

Матір олігарха 74-річну Інесу Кадирову пов’язують із корупційними схемами її сина. Наприкінці липня співробітники САП затримали її в аеропорту "Борисполя".

Річ у тім, що мама парламентаря – імовірна учасниця схем з розкрадання газу. Кадирова, як і її син, тривалий час переховувалась від слідства і перебувала у розшуку з 2016 року. За даними слідства, на жінку оформлене майно компаній Олександра Онищенка. Солом’янський райсуд Києва обрав жінці запобіжний захід, передає ТСН.

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Так, мамі Онищенка заборонили покидати Київ і зобов’язали співпрацювати зі слідством.

Мені за своє прожите життя не соромно перед дітьми, перед онуками. Що стосується газу – я в цьому нічого не розумію, не тямлю і ніколи не пхала туди носа,

– так прокоментувала свою можливу причетність до "газових схем" сина Інеса Кадирова.

Що відомо про "газову схему" Онищенка?

За даними ГПУ, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і мамою Інесою Кадировою створив злочинну організацію.



Олександр Онищенко разом із мамою/фото Цензор.нет



За версією слідства, разом із поплічником і мамою Онищенко заволодів чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". Через схему Онищенка державі були завдані збитки на суму близько 3 мільярдів гривень. До злочинної діяльності могли бути причетні ще 29 осіб.

Цікаво, що проти Онищенка відкрите ще одне кримінальне провадження. Так, в Україні його звинувачують у державній зраді.

Хто такий Онищенко? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".



Цьогоріч у червні Онищенко заявив про намір балотуватися на виборах в Раду. ЦВК відмовила йому в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника". Насправді одіозний нардеп переховується від слідства.

Хто такий Олександр Онищенко: відео