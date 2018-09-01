Суд заборонив вимикати аналогове телебачення в Україні

Сарненський районний суд Рівненської області заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового телебачення.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на копію ухвали суду.

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Відповідний документ виданню передав генеральний директор Концерну РРТ Петро Семерей.

Повідомляється, що позов до суду проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Концерну РРТ подала Мізюрко Надія Юхимівна. Позивачка вимагала визнати за нею право на отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення та зобов’язати Нацраду і Концерн РРТ забезпечити їй доступ до аналогового ТБ.

Третіми особами у справі виступили Управління захисту споживачів у Рівненській області, телеканал "1+1" і Кабінет Міністрів України.

Петро Семерей повідомив, що Концерн РРТ буде виконувати рішення суду.

З 31 липня Україна почала активний перехід на цифрове мовлення. Першими аналогового телебачення "позбулися" у Києві, Кропивницькому та Кіровоградській області, до 31 серпня від нього мали відмовитись й у решті областей.



Напередодні в Кабмін надійшла пропозиція поки залишити аналогове мовлення у прикордонних з Росією та прифронтових районах. 29 серпня уряд ухвалив відповідне рішення.

Що означає перехід на цифрове телебачення?Аналогове телебачення буде вимкнено. Усі загальнонаціональні телеканали в Україні припинять мовлення за аналоговим стандартом і перейдуть на цифровий стандарт. Більша частина регіональних мовників – також. Простими словами – зміниться стандарт телевізійного сигналу. Різниця приблизно як між дротовими телефонами і мобільними. У цифрового телебачення набагато вища якість телевізійного сигналу та більша кількість програм.