Суд заборонив власнику "Фуршету" забудову на ставках у Києві: що про це відомо

Прокуратура через суд домоглася рішення про розірвання договору оренди із забудовником на Совських ставках у Києві.

Відповідне рішення 12 лютого ухвалив Господарський суд Києва, у повному обсязі задовольнивши позов столичної прокуратури до ТОВ "Господарник".

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Йдеться про земельну ділянку площею понад 19 гектарів на проспекті Лобановського у Голосіївському районі Києва.

Совські ставки – це каскад ставків на річці Совці у Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Верхні ставки розташовані в балках Совська і Проня в історичній місцевості Пронівщина (Солом'янський район). Нижні ставки розкинулись у балці південніше від історичної місцевості Монтажник (між проспектом Валерія Лобановського і вулицею Брожка).

Суд визнав, що ділянку нижнього каскаду Совських ставків забудовник використовував з порушенням умов договору.

Земельну ділянку, вартість якої приблизно 614 мільйонів гривень, повернуть територіальній громаді. Відповідач повинен повернути її у стані придатному для подальшого використання.

Що відомо про ТОВ "Господарник"?У декларації про доходи за 2018 рік депутат Київради Ігор Баленко вказав себе бенефіціаром ТОВ "Господарник".



На сьогодні діяльність компанії розслідує Управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції в Києві. Податківці підозрюють, що посадові особи цієї компанії ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 3 мільйони гривень.



Ігор Баленко є власником мережі супермаркетів "Фуршет". Одружений зі співачкою Асією Ахат. Їхній син Артур Баленко також був депутатом Київради.



Ігор Баленко – депутат Київради, власник мережі супермаркетів "Фуршет"