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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Суд залишив Насірова під багатомільйонною заставою: відома сума

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Екс-голову ДФС Насірова залишили під заставою у 100 мільйонів
Екс-голову ДФС Насірова залишили під заставою у 100 мільйонів / Фото з відкритих джерел

Шевченківський суд залишив екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у 100 мільйонів гривень застави.

Відповідне рішення судді ухвалили 28 серпня, повідомляє "Громадське".

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Судді відмовили адвокатам Насірова на прохання скасувати їхньому підзахисному зобов'язання.

Окрім того, на засіданні прокурори продовжили читати обвинувальний акт щодо Насірова. Загалом вони прочитали вже 319 сторінок із 774.

Наступне засідання заплановане на 14 вересня.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.

Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Роман Насіров Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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